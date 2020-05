Fiskus nie powinien karać za niską cenę

W obliczu pandemii przedsiębiorcy okazują się niezwykle solidarni i sami organizują akcje wsparcia. Przykładem może być np. oferta reklamy za symboliczną złotówkę czy darmowa pomoc prawna. Co jednak na taki prezent w przyszłości powie skarbówka?

Jak przypomina Robert Krasnodębski, radca prawny, doradca podatkowy, partner w kancelarii Rymarz Zdort, co do zasady zgodnie z ustawą o PIT i ustawą o CIT przychodem są nie tylko pieniądze.

– Ustawodawca za przychody uznaje także m.in. wartość rzeczy i praw oraz świadczeń otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie. Zasadniczo więc, gdyby fiskus uznał, że firma korzystająca z oferty np. reklamy za symboliczną złotówkę, której wartość rynkowa to kilkanaście tysięcy złotych, ma przychód z częściowo odpłatnego świadczenia, mógłby żądać podatku od różnicy – tłumaczy Krasnodębski.

– Spory o to, czy podatnik uzyskał przychód z nieodpłatnego lub częściowo odpłatnego świadczenia, nie należą do rzadkości. Gdy podatnik dostaje coś w dużo niższej cenie, np. za symboliczną złotówkę, fiskus chętnie doszukuje się podstaw do opodatkowania – mówi Dariusz Malinowski, doradca podatkowy, partner w KPMG.