Koronawirus: podatnicy żyją w wielkiej niewiedzy

– Przepis nie jest jasny. Co prawda mówi o zawieszeniu biegu terminów prawa administracyjnego do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki, ale czy to oznacza, że podatnik może nie składać np. deklaracji VAT? Odpowiedź nie jest prosta – podkreśla Suchocki. Jego zdaniem trudno na to pytanie odpowiedzieć, tym bardziej że różne terminy podatkowe zostały przesunięte innymi przepisami.