Koronawirus: podatkowe ulgi tylko dla tych, co stracili

Odroczenie terminów zapłaty zaliczek na PIT od pracowniczych wynagrodzeń, nowe zasady rozliczania strat, zwolnienie dłużników z wyższego podatku – to tylko niektóre ulgi wprowadzone przez obowiązującą od 31 marca ustawę antykryzysową. Mają wspólny warunek: może z nich skorzystać przedsiębiorca, który poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne epidemii.

– To bardzo niejasne kryterium i może tylko spowodować niepotrzebne spory ze skarbówką. Bo fiskus niewątpliwie będzie weryfikował, czy przedsiębiorca miał prawo do ulgi – mówi Radosław Żuk, doradca podatkowy, partner w ECDP TAX.

– Przepisy nie określają, co znaczy „negatywne konsekwencje ekonomiczne". A przecież każda firma inaczej odczuwa skutki epidemii. Niekoniecznie musi się to przekładać na wskaźniki ekonomiczne – dodaje Marcin Borkowski, radca prawny i doradca podatkowy w kancelarii Borkowski i Wspólnicy.

Wykazanie negatywnych konsekwencji ekonomicznych epidemii na pewno będzie łatwiejsze w branżach, które mają teraz zakaz prowadzenia działalności, np. gastronomicznej. Ale niektóre firmy, np. kurierskie czy producenci żywności, mogą mieć mniejsze problemy. Czy one skorzystają z ulg?

Kto stanie przed koniecznością wykazania negatywnych konsekwencji epidemii? Chociażby pracodawcy, którzy zapłacą później zaliczki na PIT od marcowych i kwietniowych wynagrodzeń pracowników. Nowy termin, wprowadzony przez ustawę antykryzysową, to 1 czerwca.

W razie kontroli urzędu na koronawirusa muszą się powołać też przedsiębiorcy, którzy zmienią sposób obliczania własnych zaliczek. Ustawa antykryzysowa pozwala bowiem przejść z uproszczonych, liczonych od dochodów z poprzednich lat, na ustalane na podstawie bieżących dochodów. Dotyczy to małych podatników.

Poza tym przychody przedsiębiorcy z działalności gospodarczej z 2020 r. muszą być niższe o co najmniej połowę od ubiegłorocznych. Jest też limit odliczenia: 5 mln zł.

Kolejna ulga: firma zalegająca kontrahentom z płatnościami nie odprowadzi wyższego podatku, nie będzie bowiem musiała zwiększać swojego dochodu. Pod warunkiem że poniosła negatywne konsekwencje ekonomiczne epidemii Covid-19. Drugi wymóg: jej przychody muszą być niższe o przynajmniej 50 proc. w stosunku do tego samego okresu poprzedniego roku. Jeśli rozpoczęła działalność gospodarczą w 2019 r., liczą się średnie przychody z całego roku.

– Kryterium przychodów może być mylące. W PIT i CIT wykazujemy bowiem co do zasady przychody należne, nawet jeśli nie zostały jeszcze otrzymane. Tak więc mimo trudnej sytuacji przedsiębiorstwa, choćby z tego powodu, że nie płacą mu kontrahenci, jego wykazywane dla celów podatkowych przychody wcale nie muszą być mniejsze o połowę niż ubiegłoroczne – mówi Cezary Szymaś. Dodaje, że w innych miejscach, np. przy możliwości uzyskania dofinansowania, ustawa antykryzysowa wprowadza warunek spadku obrotów. To już pojęcie z ustawy o VAT, obrót liczy się inaczej niż przychód w PIT/CIT. Przykładowo, uwzględniamy w nim zaliczki, w przychodzie już nie.