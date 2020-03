Ustawa antykryzysowa: wszystkie postępowania podatkowe i kontrole będą zawieszone

Według art. 15zzs ustawy, ma zostać wstrzymany bieg terminów związanych z podatkami. Dotyczy to postępowań sądowo-administracyjnych, postępowań podatkowych, karnych skarbowych, kontroli podatkowych i kontroli celno-skarbowych. Przewidziano tez wyjątek dla sytuacji, w których organ może „zażądać dokonania określonej czynności" od podatnika lub kontrolowanego, mimo że postępowanie zostało wstrzymane. Będzie mogło to nastąpić w sytuacji, w której m.in. „wymaga tego interes publiczny lub ważny interes strony albo kontrolowanego"

Takie ustawowe wstrzymanie procedur chwali dr Jacek Matarewicz, adwokat w kancelarii Ożóg Tomczykowski. Wskazuje on, że przeprowadzanie niektórych czynności procesowych w warunkach ograniczenia bezpośrednich kontaktów międzyludzkich byłoby nierozsądne. – Jednak w praktyce organy skarbowe często mają skłonność do wydłużania procedur, gdy jest to dla nich korzystne. Dotyczy to np. sytuacji, w których podatnik wygrywa spór podatkowy przed sądem, a organ dostaje sprawę do ponownego rozpatrzenia – zauważa ekspert.