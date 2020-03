Koronawirus: brak kar, zawieszenie podatków i powszechna metoda kasowa szansą dla gospodarki

Dziś jeszcze nikt nie jest w stanie realnie ocenić rozmiarów kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Wszyscy są za to pewni, że ogromnego wysiłku będzie wymagać łagodzenie jego skutków. Eksperci nie mają złudzeń, że to, co do tej pory proponuje polski rząd, nie wystarczy, by ochronić gospodarkę. Konieczne są niestandardowe działania.

