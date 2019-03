RPO nie ma dostępu do tajemnicy skarbowej. Chce zmian w ordynacji podatkowej Adam Bodnar Fotorzepa/Robert Gardziński

Dostęp Rzecznika Praw Obywatelskich do akt zawierających tajemnicę skarbową jest ograniczony. Może je dostać tylko, gdy już trwa proces przed sądem administracyjnym. Utrudnia to możliwość interwencji w sporze obywatela z fiskusem zanim sprawa trafia do sądu. Dlatego Adam Bodnar zwrócił się do Minister Finansów o zmianę Ordynacji podatkowej.