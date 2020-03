Wolniejsze interpretacje

Kto stara się o rozwianie wątpliwości, jakie budzą niejasne przepisy, powinien się uzbroić w cierpliwość. Procedura pozostała co do zasady bez zmian: wnioski wciąż składa się do Krajowej Informacji Skarbowej na formularzach ORD-IN, ale wydłuża się z trzech do sześciu miesięcy termin na ich rozpatrzenie.

Poniżej dalsza część artykułu