Magdalena Sroka: 80 proc. społeczeństwa nie popiera "Polskiego Ładu"

Sroka oceniła "Polski Ład" - nowy program gospodarczy PiS-u.

- PiS sprzeniewierzył się własnemu programowi. Proponowane rozwiązania podatkowe i ograniczenie wolności mediów, to nie są rzeczy z którymi szliśmy do wyborów w 2019 r. Dziś PiS proponuje socjalistyczne rozwiązania dla Polski i Polaków - na to nie ma zgody - stwierdziła polityk w rozmowie z Onetem.



Rzeczniczka Porozumienia mówiła także o braku społecznego poparcia dla "Polskiego Ładu".

- PiS przestał czuć emocje społeczne - zamknął się w swojej "bańce". Tak jest w przypadku "Polskiego Ładu". Politycy PiS-u myśleli, że nie ma ludzi myślących i wszyscy od razu przyjmą nowy program. Jest oczywiście część wyborców, którzy zawsze będzie popierać PiS - niezależnie od tego co robi. Ale widzimy dziś, że 80 proc. społeczeństwa nie popiera "Polskiego Ładu" i widzi w nim zagrożenie - mówiła posłanka.