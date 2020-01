Uśmiech Kamila, spokój Dawida

Kamil Stoch - zwycięzca niedzielnego konkursu

To sezon, w którym cały czas czegoś szukam, ale nagrodę dostałem w najlepszym miejscu i czasie. Było coś, czego mi ostatnio brakowało, czyli radość zaraz po wylądowaniu, poczucie przyjemności i świadomość tego, że zrobiłem wszystko, co mogłem. Od tak dawna się nie cieszyłem. Od pewnego czasu już skaczę równo i dobrze, ale brakowało pieczęci, takiej informacji zwrotnej, w postaci dobrych miejsc. Drużyna? Nie zawsze jest tak, jak by się chciało. Nie chcę nikogo chwalić ani ganić. Dzisiaj każdy z nas zrobił wszystko, co mógł, nikt nie robi na złość kolegom. Drużynę w składzie, który walczył w sobotę – a przecież mamy jeszcze mocnych rezerwowych – stać na więcej. Przyszłość może być dla nas bardzo fajna. Do końca sezonu zostało jeszcze sporo konkursów. Teraz chciałbym skakać z takim nastawieniem i radością, jakie miałem w sobotę i niedzielę.

Michal Doleżal - trener polskiej kadry

To jest najtrudniejszy moment, od kiedy pracuję w Polskim Związku Narciarskim. Trójka skacze dobrze, ale czujemy niedosyt, bo resztę stać na to, żeby punktować. Ta drużyna ma przyszłość. Maciek Kot i Stefan Hula są bardzo dobrze przygotowani. Do tego dochodzą: Klimek Murańka, Olek Zniszczoł, Andrzej Stękała z kadry B. Oni wszyscy umieją skakać, ale tutaj dochodzi kwestia psychiki. Trzeba znaleźć rozwiązanie. Muszę się zastanowić, czy był popełniony jakiś błąd. Z drugiej strony: Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Piotrek Żyła skaczą dobrze. Nie mamy w tym momencie stabilnego czwartego skoczka. Zaryzykowaliśmy, bo Kuba Wolny w drużynie zawsze lepiej skakał, a u niego błąd do poprawy był najmniejszy. Na pewno dojdzie do zmian w składzie drużyny.