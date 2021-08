Posłanka Porozumienia: Szykuje nam się PRL-bis jeśli chodzi o podatki

We wtorek premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o zdymisjonowaniu wicepremiera Jarosława Gowina. Oficjalnie powodem było niedostateczne tempo prac jego resortu nad „Polskim Ładem”. Nieoficjalnie politycy PiS podkreślają, że Gowin swoją retoryką w praktyce uniemożliwiał dalszą komunikację wokół „Polskiego Ładu”.

- Myślę, że ta część podatkowa w „Polskim Ładzie”, na którą nie chcieliśmy się zgodzić, to pójście w kierunku absolutnie lewicowych rozwiązań. Szykuje nam się PRL-bis jeśli chodzi o podatki - powiedziała w środę w programie „Onet Rano” Iwona Michałek, wciąż jeszcze wiceminister rozwoju, pracy i technologii.

Jej zdaniem PiS „prawdopodobnie jest umówiony z jakąś częścią lewicy, że to poprą”. - Problem będzie z następnymi ustawami. Przy każdym głosowaniu będzie musiał handlować. To nie jest dobre dla Polski - zauważyła posłanka Porozumienia.

Zdaniem Michałek dymisja Gowina w dniu protestów przeciwko tzw. lex TVN to nie przypadek. - Myślę, że chciano przykryć protesty w obronie mediów, by nie było bardzo mocno roztrząsane publicznie, że wicepremiera wyrzucono z rządu. Jedna sprawa miała przykryć drugą. Jest nam smutno, napracowaliśmy się. Jarosław Gowin to człowiek wyjątkowego taktu. Pracuję w ministerstwie od października 2020 r. Ludzie chcieli pracować z nami. Kultura pracy z panem premierem Gowinem jest wysoka - zapewniała posłanka.