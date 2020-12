Póki walczymy o normalność w Europie jesteśmy zwycięzcami

Kilka lat temu takie pytanie można by uznać za intelektualną prowokację. Dziś należy je potraktować poważnie i niestety odpowiedzieć twierdząco, choć nie jest to widmo komunizm, lecz raczej neokomunizmu.

Jest i to dosyć zasadnicza. Abstrahując od tragicznych skutków rządów komunistycznych, system ten w pierwotnej postaci odwoływał się do nierówności społecznych. Natomiast współczesnych neokomunistów nie interesują biedni i bogaci. Ich rewolucja ma inne podłoże ideowe.

Źle, bo to wszystko dzieje się w najtrudniejszym i najgorszym z możliwych momentów. Neokomuniści wykorzystują strach przed pandemią jako katalizator zmian, bo niepewność jutra sprzyja wszelkiej maści wizjonerom, licytującym się na demagogiczne i rewolucyjne hasła.

Ta kategoria stała się ostatnio bardzo pojemna, a granica identyfikacji wyjątkowo płynna. Liderami kursu, który ma nas prowadzić do nowego, „lepszego" świata są zieloni, liberałowie i lewica. Ale to nie jest niespodzianka. Oni się z tym nigdy nie kryli, że chcą przebudować świat po swojemu. Natomiast bardzo niepokojąca jest uległość sił, które powinny stać na straży dotychczasowego, naturalnego porządku.

Największym rozczarowaniem jest kapitulancka postawa Europejskiej Partii Ludowej. Jest to największa grupa w Parlamencie Europejskiej, do której należy, m.in. niemiecka chadecja. Teoretycznie, powinni się opierać na chrześcijańskich fundamentach ideowych. W praktyce ulegają i wpisują się w lewicowy, propagandowy przekaz.

Opiszę sytuację, której byłam świadkiem. Działo się to na początku wiosennej fali koronawirusa. Parlament Europejski został zamknięty dla gości z zewnątrz. Odwołałam kilka spotkań, a moja frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów musiała przeprosić przywódcę jednego z krajów afrykańskich, który wybierał się do nas z wizytą. Tylko dla jednej osoby uczyniono wyjątek. Bez przeszkód, z pełną pompą i całym tabunem dziennikarzy „zaszczyciła" nas swoją obecnością Greta Thunberg. Było to śmieszne, ale i upokarzające widowisko. Wokół zmanierowanej i znudzonej nastolatki w bluzie z kapturem i plastikową butelką wody w ręce, kłębił się tłum eleganckich, nadskakujących i podekscytowanych unijnych polityków. Królowa angielska chyba nie wywarłaby na nich takiego wrażenia.