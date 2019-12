Wyborcy PiS nie wierzą w kryzys, reszta się go boi

Zgodnie z wynikami sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej" respondenci obawiają się recesji i stagnacji (po ok. 27 proc.), a tylko jedna trzecia badanych – 34 proc., wierzy, że czeka nas w 2020 r. czas prosperity i rozwoju gospodarczego.

Obawy te pojawiają się od pewnego czasu w wielu badaniach socjologicznych i sondażach, które analizują nastroje społeczne. Nic dziwnego – od wyników ekonomicznych bezpośrednio zależy stan naszego portfela. Im bardziej natomiast portfel ten uzależniony jest od wypłat z kasy państwa, tym większy wpływ na poziom zamożności ma prowadzona przez rząd polityka. I choć widmo braku środków budżetowych na wypłatę 500+ nie jest na razie realistyczne, to strach przed kryzysem wydaje się całkiem realny.

Kto obawia się go najbardziej? Ze struktury odpowiedzi wynika, że większymi pesymistkami są kobiety: w perspektywę rozwoju wierzy 29 proc. pań, a panów – aż 40 proc. W czarnych barwach widzą też sytuację ludzie młodzi, szczególnie ci, którzy zderzyli się już z gospodarczą rzeczywistością i mają za sobą poszukiwanie pierwszej pracy czy konieczność samodzielnego utrzymywania się. Aż 86 proc. badanych w tej grupie wskazuje, że czeka nas stagnacja lub recesja. I tylko 12 proc. z nich wierzy w rozwój gospodarczy w roku 2020. Co ciekawe, zupełnie inny nastrój wykazują najmłodsi dorośli obywatele: w przedziale 18–24 lata aż 55 proc. widzi przyszłość gospodarczą optymistycznie i liczy na rozwój.

A jak wygląda sytuacja ze względu na korzystanie z programu 500+? Wśród tych, którzy korzystają, i tych, którzy nie korzystają z tego instrumentu pomocowego, identyczna grupa – 27 proc. – wskazuje, że czeka nas recesja. Jest to średnia całego badania. Ale znacznie rośnie grupa pesymistów przy pytaniu o stagnację. Wśród beneficjentów 500+ jest ich aż 41 proc. Za to grupa wierzących w rozwój gospodarczy jest niższa od średniej z całego badania – w pozytywne tendencje wierzy 29 proc. badanych pobierających świadczenie 500+.

Co do tego, że polityka gospodarcza, przynajmniej w prezentowanych na zewnątrz wskaźnikach, to „perła w koronie PiS", zgadzają się nawet politycy opozycji. Ale czy wiara w lepszą przyszłość w roku 2020 zależy od poglądów politycznych?