Ukraińska Cerkiew Patriarchatu Moskiewskiego: nie uznajemy aneksji Krymu

Rzecznik Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi Patriarchatu Moskwiewskiego wydał odważne oświadczenie.

W sobotę prezydent Ukrainy Petro Poroszenko podpisał przegłosowaną ostatnio przez parlament ustawę, która zobowiązuje Ukraińską Prawosławną Cerkiew (UPC MP, patriarchatu moskiewskiego) do zmiany nazwy.

Ustawa nakazuje UPC zmienić nazwę na taką, która podkreślałaby związek tej Cerkwi z Rosyjską Cerkwią Prawosławną. Wcześniej w ukraińskich mediach padały sugestie, by UPC nazywała się np. Rosyjska Cerkiew Prawosławna na Ukrainie.

Cytowany przez ukraińską redakcję Radia Swodoba rzecznik UPC MP arcybiskup Kliment (Wieczeria) oświadczył, jego Cerkiew nie zamierza zmieniać nazwy. Powołał się na statut i stwierdził, że UPC jest samodzielna i nie jest zarządzana przez inną Cerkiew.

Niespodziewanie zasugerował, że Rosja jest "państwem agresorem". - Nie mamy jakiegoś centrum nie tylko w państwie-agresorze, ale w żadnym innym obcym kraju - mówił.

Zabrał też głos w sprawie rosyjskiej aneksji Krymu oraz agresji na wschodzie kraju. - Nie słyszeliście o oświadczeniach UPC odnośnie tego, że nie uznajemy aneksji Krymu oraz potępiamy tego, co się dzieje w Donbasie. Apelowaliśmy do rosyjskiego przywódcy, by zakończył tę agresję. UPC wielokrotnie podkreślała, że podziela stanowisko i całkiem popiera wszystkie inicjatywy państwa ukraińskiego odnośnie tego, co się dzieje na wschodzie Ukrainy - oświadczył arcybiskup Kliment.

Były rzecznik Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej protojerej Wsiewołod Czaplin apelował UPC, by zamieniła swojego rzecznika. - Przyczyną wojny w Donbasie oraz wszystkich niedawnych wydarzeń na Krymie jest Majdan i europejska integracja Ukrainy - napisał Czaplin na swoim profilu w jednej z sieci społecznościowych.

15 grudnia w Kijowie odbył się sobór zjednoczeniowy. Ukraińska Prawosławna Cerkiew Patriarchatu Kijowskiego połączyła się z Ukraińskim Autokefalicznym Kościołem Prawosławnym. W ten sposób na Ukrainie powstał nowa Cerkiew Prawosławna Ukrainy. Na jej zwierzchnika został wybrany 39-letni metropolita Epifaniusz z patriarchatu kijowskiego. W towarzystwie prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki uda się 6 stycznia do Stambułu, gdzie z rąk patriarchy konstantynopolitańskiego otrzyma tomos, czyli oficjalną decyzję o autokefalii ukraińskiej Cerkwi.