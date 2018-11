Wolne media coraz bardziej wadzą władzy

List ambasador USA w obronie wolnych mediów pozwala dostrzec, jak dużym problemem dla obecnej władzy w Polsce jest niezależne dziennikarstwo.

– Media w ogromnej większości są zagraniczne, starają się kłamliwie przedstawiać rzeczywistość, oszukiwać wyborców. Jest to po prostu bardzo często propaganda, jakiej by się nie powstydził Jerzy Urban – mówił podczas kampanii samorządowej Mateusz Morawiecki. Kilkanaście dni wcześniej, po decyzji sądu apelacyjnego, to premier musiał sprostować publicznie swoją niezgodną z prawdą wypowiedź dotyczącą tego, że koalicja PO–PSL „nie budowała dróg i mostów". W następnym miesiącu szef rządu musiał ponownie przeprosić za swoją wypowiedź dotyczącą smogu w Krakowie. Wpadki premiera były szeroko komentowane przez media, podobnie jak błędy całego obozu władzy. Taka jest prawidłowość w wolnych i demokratycznych państwach, że niezależne media patrzą politykom na ręce. Oczywiste jest, że rządzącym taka sytuacja nigdy się nie podoba.

Partii Jarosława Kaczyńskiego przeszkadzają nie tylko dziennikarze w parlamencie, w którym mają ograniczoną możliwość poruszania się i skąd z gmachu głównego mieli zostać przeniesieni do jednej z bocznych salek, ale również wszystkie media patrzące władzy na ręce. Najważniejsze osoby w państwie nie udzielają wywiadów dziennikarzom, którzy mogą zadawać trudne pytania. Strumień pieniędzy z reklam państwowych został skierowany do mediów wspierających władzę. W publicznych mediach dokonano czystki niespotykanej dotąd w historii demokratycznej Polski. Rządzący zapowiadali nie tylko ustawę repolonizacyjną, żeby doprowadzić do tego, iż kapitał zagraniczny nie będzie mógł być właścicielem zagranicznych mediów, ale również ustawę dekoncentracyjną, z których do wyborów wycofali się taktycznie.

Kiedy TVN 24 opublikował materiał śledczych, rządzący przystąpili do krytyki stacji za metody wcieleniowe, którymi dziennikarze się posłużyli. Prokuratura nie tylko chciała postawić operatorowi stacji zarzuty karne, ale też Marcin Horała, poseł PiS, szef sejmowej komisji VAT-owskiej, stwierdził publicznie: „Na mieście się mówi, że TVN jest kapitałem rosyjskim".

Trwa podważanie wiarygodności mediów, w myśl zasady: „Kto nie z Mieciem, tego zmieciem". Teraz media wspierające rząd chcą kupić jedną z największych stacji radiowych dzięki państwowym pożyczkom. W obozie władzy pokutuje przekonanie, że dzięki pokornym dziennikarzom jego rządy nie będą zagrożone. Na Węgrzech Viktorowi Orbanowi udało się podporządkować lub doprowadzić do upadku wolne media. O podobnym scenariuszu marzy PiS. Pytanie, czy Polacy chcą mediów przytakujących politykom?