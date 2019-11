Majdan po gruzińsku

We wtorek o 5.00 nad ranem policyjne siły użyły armatek wodnych i rozpędziły kilkuset protestujących pod budynkiem parlamentu. Kilkadziesiąt osób zostało zatrzymanych, a kilka prawdopodobnie zostało rannych. Były prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili nawołuje z Kijowa do ogólnokrajowego strajku.

To pierwszy przypadek w historii Gruzji, gdy wokół antyrządowych protestów jednoczą się niemal wszystkie opozycyjne siły o różnych poglądach i programach. Środowe posiedzenie parlamentu zbojkotowały wszystkie partie parlamentarne oprócz rządzącej. Udało się je rozpocząć tylko dzięki setkom funkcjonariuszy policji, którzy blokowali protestującym wejścia do budynku.

– Gruzińskie Marzenie nie zamierza iść na ustępstwa i nie przychyli się do próśb opozycji – mówił w poniedziałek Kacha Kaladze, mer Tbilisi i sekretarz generalny rządzącego ugrupowania. Apelował do protestujących, by przygotowywali się do wyborów w 2020 roku „zgodnie z istniejącym systemem wyborczym".