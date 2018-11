Kornel Morawiecki do Wałęsy i Kaczyńskiego: Pojednajcie się

Kornel Morawiecki apeluje do Jarosława Kaczyńskiego i Lecha Wałęsy, by się pojednali za życia

- Niepotrzebne są te kłótnie, waśnie, spory. Jarku, Lechu, pogódźcie się! – prosi ojciec premiera.

Taki apel Kornel Morawiecki wystosował w „Super Expressie" po zachowaniu obu polityków w gdańskim sądzie, gdzie w czwartek odbywała się rozprawa z powództwa prezesa PiS przeciwko byłemu prezydentowi.

Poniżej dalsza część artykułu

- „Jarosław Kaczyński podczas lotu samolotu z polską delegacją do Smoleńska, mając świadomość nieodpowiednich warunków pogodowych, kierując się brawurą, wydał polecenie, nakazał lądowanie, czym doprowadził do katastrofy lotniczej w dniu 10 kwietnia 2010 r." - tak w 2016 roku napisał na Facebooku Lech Wałęsa.

Za tę i kilka innych wypowiedzi Jarosław Kaczyński domaga się od Wałęsy przeprosin i wpłaty 30 tys. złotych na cele społeczne.

Na korytarzu w gdańskim sądzie politycy nie podali sobie ręki na przywitanie, ale doszło do krótkiej wymiany zdań między nimi. - Po co ja pana ministrem robiłem? - mówił Wałęsa. - A po co ja pana prezydentem? - odpowiedział Kaczyński.

Na sali sądowej prezes PiS powiedział, że „jeżeli pan Wałęsa nie wycofa się ze swoich stwierdzeń, między innymi o tym że namawiałem mojego śp. brata do lądowania za wszelką cenę, to nie widzę możliwości pojednania z nim".

Były prezydent podtrzymał wszystko, co powiedział. - Trzeba pamiętać, że to było w dyskusji politycznej. Głosiłem to i będę głosił - zapowiedział Wałęsa. Do ugody nie doszło.

Do pojednania obu polityków namawia Kornel Morawiecki. - Życzę im, aby się pojednali za życia. Niepotrzebnie się sądzą, apeluję, aby obaj się pogodzili i zapomnieli o urazach – powiedział Kornel Morawiecki w „Super Expressie".

Relacje między prezesem PiS, a byłym prezydentem są napięte od lat. W sierpniu Lech Wałęsa na swoim profilu na Fcebooku napisał, że „wybacza i prosi o wybaczenie".

- Bracie Kaczyński. Za chwilę Ja i Ty wraz z naszym pokoleniem przeniesiemy się do wieczności. Chciałbym po sobie pozostawić porządek" – napisał były prezydent.

Wspomniał, że udało mu się pojednać z Wojciechem Jaruzelskim przed śmiercią generała i ubolewa, że nie dane mu było uczynić tego samego z gen. Kiszczakiem.

- Jeśli coś uczyniłem przeciw Tobie proszę o wybaczenie i ja jestem wstanie Tobie i świętej pamięć Twojemu bratu Lechowi wybaczyć wszystko a nawet największą podłość jaką mi uczyniliście zlecając wykonanie prowokacji pod nazwą „Teczki Kiszczaka " – napisał Lech Wałęsa.

Jarosław Kaczyński nie odniósł się do tej prośby. Na wpis Wałęsy zareagowała rzeczniczka PiS, Beata Mazurek. - „Wałęsy już nie można poważnie traktować. Jego wypowiedzi komentować nie będziemy" - napisała na portalu społecznościowym.

To zirytowało byłego prezydenta. – „Co za czasy. Piszesz list do faceta, a kobieta odpowiada za niego. Jemu już mowę odebrało i też nie może sam nic napisać? Katastrofa. - Lech Wałęsa skomentował na Twitterze wpis Beaty Mazurek.