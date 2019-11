Exposé możliwe już w piątek

– Cały czas trwają rozmowy między koalicjantami: PiS, Porozumieniem i Solidarną Polską, o nowej umowie koalicyjnej – mówi nam jedna z osób zaangażowanych w negocjacje. – Jeśli do piątku nie zostanie podpisana, to może się skończyć poważnymi napięciami w obozie władzy – dodaje.

Na razie jednak nic na to nie wskazuje. Podczas prezentacji składu rządu Jarosław Kaczyński podkreślał, że jest to „kontynuacja dobrej zmiany". Jednak widać, że skład rządu i jego struktura to wypadkowa kilku czynników. Jeden z nich to wnioski PiS po pierwszej kadencji, jeśli chodzi o sprawność rządzenia. Drugi i – jak wynika z naszych rozmów – najważniejszy czynnik to polityczna konieczność wynikająca z nowego układu sił w koalicji. Dlatego ministrem środowiska (ze zmienionymi i znacznie okrojonymi kompetencjami) zostanie człowiek Zbigniewa Ziobry Michał Woś, wcześniej zajmujący się w rządzie pomocą humanitarną. Ministrem rozwoju została Jadwiga Emilewicz (Porozumienie), jej dotychczasowy resort zmienia nazwę i będzie poszerzony o turystykę i budownictwo, w tym planowanie przestrzenne.