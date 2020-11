Mikroskopijna redukcja etatów w administracji rządowej

Tymczasem w mediach pojawiały się informacje o redukcji zatrudniania nawet o 20 proc. Gdyby tak było, pracę straciłoby ok. 37 tys. osób. RMF podał kilka tygodni temu, że plan rządu zakłada odchudzenie ministerstw i KPRM od 2,5 do ok. 9 tys. urzędników administracji rządowej, a przerost zatrudnienia jest oceniany na minimum 4 proc. Tyle tylko że urzędnicy nie otrzymali żadnych informacji o zwolnieniach. – Nie mamy żadnych informacji o planowanej redukcji poza zamrożeniem funduszu nagród – mówi nam Paulina Deka z OZZ Inicjatywa Pracownicza. Potwierdza to Tomasz Ludwiński, szef Sekcji Krajowej Pracowników Skarbowych Solidarności. – Projekt redukcji zatrudnienia powstał, był opiniowany m.in. przez szefa służby cywilnej, ale nie ma zwolnień ani w resortach i KPRM, ani w administracji. Rząd odmawia nam dostępu do tych dokumentów. Według naszych informacji plan rządu nie przyniesie żadnych oszczędności, a pomysły, by zmusić do odejścia sporą grupę pracowników, to nic innego jak zwolnienia grupowe, które zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego są niezgodne z prawem – tłumaczy Ludwiński. W samym Ministerstwie Finansów jest dziś aż 25 proc. wakatów.