Były poseł z zarzutami

Sąd cofnął Zawiszy uprawnienia do kierowania po tym, jak w 2016 r. w okolicach Lublina został złapany na jeździe po alkoholu – za to został ukarany zakazem prowadzenia pojazdów, który przestał obowiązywać w lipcu. Jednak nowego prawa jazdy polityk nie wyrobił, a mimo to wsiadł za kierownicę. Za to Zawiszy grozi grzywna lub maksymalnie do dwóch lat więzienia. Jednak poważniejsze kłopoty dopiero czekają polityka, bo już dziś jest niemal pewne, że potrącenie rowerzystki zostanie uznane za wypadek – a nie zwykłą kolizję drogową. Ponieważ kobieta doznała złamania barku i urazu kolana, trafiła do szpitala, gdzie przeszła operację, i czeka ją kilkumiesięczna rehabilitacja.

Zawiszę czeka więc także poważniejszy zarzut za spowodowanie wypadku (za co grozi do trzech lat) – policja nie ma wątpliwości, że to on zawinił, ponieważ najechał na cyklistkę, gdy ta znajdowała się na ścieżce rowerowej. Na razie postępowanie w tym zakresie toczy się w sprawie. – Czekamy na pełną dokumentację medyczną o stanie zdrowia pokrzywdzonej. Po jej uzyskaniu prokurator powoła biegłego z zakresu medycyny sądowej, by określił charakter obrażeń u rowerzystki i wypowiedział się co do sprawstwa – mówi prok. Łapczyński.