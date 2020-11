Sondaż: Politycy prawicy tracą. Polacy oczekują odejścia Jarosława Kaczyńskiego

Dominujący wpływ na te oceny miały protesty, do których dochodziło na masową skalę, po orzeczeniu TK w sprawie zaostrzenia prawa antyaborcyjnego. Jarosław Kaczyński w wystąpieniach medialnych przyjął strategię „nie cofniemy się ani o krok" i wezwał do czynnej ochrony kościołów. Te jednak nie były w ostatnich dniach atakowane, za to skrajnie prawicowe bojówki kilkakrotnie zaatakowały pokojowe demonstracje. Tak jak w Warszawie, podczas największej, piątkowej manifestacji Strajku Kobiet. Odpowiedzialność za eskalację zagrożenia spadła w tej sytuacji na lidera PiS.

Rzeczpospolita