Prezydent przestrzega Nowogrodzką

Teraz – zgodnie z tym co pisała „Rzeczpospolita" – w rządzie nastąpi reorganizacja pracy, a PiS ma przedstawić ustawy w ramach „jesiennej ofensywy programowej". Temu wszystkiemu bacznie ma przyglądać się prezydent, który w swoim krótkim przemówieniu we wtorek przypomniał zarówno Polakom, jak i Zjednoczonej Prawicy, że będzie oceniał trafiające do niego projekty ustaw pod względem merytorycznym, ale i dbając o dobro Rzeczypospolitej i jej obywateli. – W pierwszej kolejności będę się kierował tymi zobowiązaniami, które podjąłem, które podjęliśmy– stwierdził, mówiąc o kryteriach wobec ustaw, które trafią na jego biurko. Andrzej Duda szczególnie podziękował odchodzącej z rządu wicepremier Jadwidze Emilewicz oraz ministrowi Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu, który jest mocno skonflikowany z PiS na tle ustawy o ochronie zwierząt. To nie uszło uwadze naszym rozmówcom w Prawie i Sprawiedliwości. – Padły też słowa o tym, jak wielkie prezydent odniósł w tym roku zwycięstwo – zauważa jeden z polityków PiS. Nie zabrakło też przypomnienia o inwestycjach i obietnicach z poprzednich kampanii wyborczych. I o tym, że o zwycięstwie w 2019 roku przesądziło to, że PiS dotrzymało słowa.

Wcześniej doszło też do spięcia między Pałacem Prezydenckim a KPRM na tle daty rekonstrukcji rządu. Miało się to stać w ubiegłą środę (tak zapowiadał szef KPRM Michał Dworczyk), ale szybko okazało się, że prezydent ma „bardzo napięty kalendarz". Znalazł za to czas na rozmowy z rolnikami protestującymi przeciwko ustawie o ochronie zwierząt. To kolejny punkt sporny. Andrzej Duda kilkanaście dni temu zasygnalizował, że ustawa w obecnym kształcie mu się nie podoba, a weto nie jest wykluczone. A jeszcze na początku sierpnia w Jachrance, podczas wyjazdowego posiedzenia klubu PiS, prezes Jarosław Kaczyński zapowiadał, że najważniejsze punkty agendy na jesień będą konsultowane z prezydentem. Politycy PiS w ostatnich dniach sugerowali też, że Andrzej Duda nie musiał wcale omawiać kwestii zmian w rządzie, a zwłaszcza wejścia do niego Jarosława Kaczyńskiego. – Pan prezes nie potrzebuje konsultować takich spraw z panem prezydentem – mówił w Radiu Plus Krzysztof Sobolewski, szef Komitetu Wykonawczego PiS.