Flaga UE bez ochrony

Polacy nieodpowiednio identyfikują się z Unią Europejską i nie ma powodu, by faworyzować tę organizację względem innych – to główne tezy opinii, które do Sejmu wysłał Bogdan Święczkowski, pierwszy zastępca prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. Ostro wystąpił przeciw pomysłowi, by flaga Unii Europejskiej była chroniona tak jak polska.

Czytaj także: Flaga, która – paradoksalnie – łączy