W Senacie upomną się o prawa czworonogów

– Prawo można szybko zmienić, jednak do zmiany nastawienia do zwierząt niezbędna jest edukacja. Porozmawiamy też więc właśnie o niej – dodaje posłanka KO Katarzyna Piekarska, szefowa Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt.

To nie pierwszy raz, gdy zapowiadany jest Kongres Praw Zwierząt. Zorganizować go w ubiegłym roku chciała w Sejmie właśnie Piekarska, jednak plany pokrzyżowała pandemia. O planowanym wydarzeniu było głośno z powodu deklaracji udziału prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który jest znanym miłośnikiem zwierząt i członkiem zespołu kierowanego przez posłankę.

Tym razem ma być zaproszony na tej samej zasadzie, co inni posłowie i senatorowie. Na kongresie nie zaplanowano wystąpień polityków, w dodatku ma się odbyć w trudnym dla PiS momencie – po klęsce firmowanej przez Kaczyńskiego „piątce", głośnego projektu zmian w ustawie o ochronie zwierząt. Trafiła do Sejmu we wrześniu ubiegłego roku, a jej najbardziej dyskusyjne elementy dotyczyły ograniczenia uboju bez ogłuszenia do potrzeb lokalnych oraz zakaz hodowli zwierząt futerkowych. Pomysł spowodował gwałtowne protesty i kryzys w koalicji, a projekt trafił do kosza.