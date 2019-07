Kampania obywatelska. Platforma wraca do źródeł

#TwójSztab – pod takim hasłem Krzysztof Brejza, politycy Platformy Obywatelskiej i jej obecni koalicjanci publikują niemal wszystkie kampanijne wpisy. I jak zapewniają nasi rozmówcy z partii Grzegorza Schetyny, to nie ma być tylko i wyłącznie hasło. – W sztabach i lokalnych działaniach korzystamy z pomocy aktywistów i wolontariuszy. Tych broniących sądów, tych z KOD i nie tylko – mówi nam jeden z ważnych polityków PO. To ma być „powrót do źródeł" Platformy, o którym kilka dni temu wspominał szef sztabu Krzysztof Brejza.

