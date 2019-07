Sondaż: Elektorat opozycji nie wie, kogo chce na premiera

Wciąż nie wiadomo, kiedy odbędą się wybory do parlamentu – najbardziej prawdopodobny termin to niedziela, 13 października. IBRiS na zlecenie „Rz" zapytał Polaków o to, kogo widzieliby w roli premiera. Zwycięża Mateusz Morawiecki, ale największa grupa badanych (35,6 proc.) nie wie, kto powinien po jesiennym głosowaniu zostać szefem rządu. W badaniu zastosowano dwa warianty - spontaniczny, w którym badani sami wskazywali kandydatów na premiera i ograniczony, w którym wybierali z proponowanej listy. W drugim wariancie zwraca uwagę znacznie lepszy wynik Władysława Kosiniaka-Kamysza, tak jakby respondenci sami nie mieli zamiaru go zgłaszać, ale gdy im sie to nazwisko zaproponuje, chętnie je wskazują.

