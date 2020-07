Wątpliwości wokół łaski prezydenta Dudy

W wyroku sąd orzekł także wobec skazanego zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi – zbliżania się do nich na odległość 2 metrów na okres sześciu lat (do listopada 2021 r.).

Mężczyzna zasądzony wyrok odsiedział w całości w więzieniu. W zakładzie karnym był do 13 listopada 2015 roku i od tego czasu zaczęły biec zakazy zbliżania się do córki i jej matki.

Mężczyzna je bagatelizował. Jak się okazuje, zarówno przed pójściem do więzienia, jak i po wyjściu z niego mieszkał wraz z córką i partnerką w tym samym mieszkaniu. Ustaliliśmy, że jest to mieszkanie komunalne, którego głównym najemcą był sprawca.

Dlaczego łamał zakaz? Wygląda na to, że po prostu wracał do swojego mieszkania, które cały czas zajmowały jego ofiary.

– Z punktu widzenia wiktymologii i psychologii jest to niewyobrażalna sytuacja, że ofiara przebacza swojemu oprawcy i jeszcze prosi, żeby prezydent go ułaskawił od środka karnego i pozwolił na utrzymywanie normalnych kontaktów. To przypadek niespotykany w skali światowej – komentuje prof. Brunon Hołyst, kryminolog. – Jestem pełen zdziwienia, oburzenia i mam przekonanie, że ma tutaj miejsce niewiarygodność co do faktów – dodaje i podkreśla, że „w sytuacji konfliktowej wspólne mieszkanie dzieli, a nie łączy".