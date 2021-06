Niepewne losy RPO

W ten sposób fiaskiem zakończyła się piąta już próba powołania nowego rzecznika praw obywatelskich. Z rozmów „Rzeczpospolitej" wynika, że w PiS nie ma jeszcze decyzji co do dalszego rozwoju wypadków. Możliwe, że dojdzie do kolejnej, szóstej próby wyboru rzecznika. – Decyzja jeszcze nie zapadła – słyszymy z sejmowego klubu PiS.

Czas ucieka

Na stole leżą dwie opcje. Zgodnie z kwietniową decyzją Trybunału Konstytucyjnego 15 lipca skończy się kadencja prof. Adama Bodnara. Stąd apele polityków opozycji, by jak najszybciej podjąć kolejną próbę wyboru RPO. Z naszych rozmów wynika, że w PiS są zarówno zwolennicy tego, by próbować jeszcze raz wybrać rzecznika – być może jednocześnie z próbą rozmów z kontrolującą Senat opozycją – jak i zwolennicy rozwiązania, by Sejm jak najszybciej zajął się ustawą, która miałaby regulować sytuację i która wprowadzałaby np. wskazywanie pełniącego obowiązki rzecznika przez np. osobę wskazywaną przez Sejm. Czasu na podjęcie decyzji nie ma już wiele. W najbliższym czasie planowane są tylko dwa posiedzenia Sejmu – 23 i 24 czerwca oraz 7 i 8 lipca. By przerwać pat, Senat musiałby szybko zająć się nową kandydaturą zgłoszoną przez Sejm.