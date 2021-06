Marszałek Terlecki będzie trwać

„Jeżeli Cichanouska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce i występować na mityngu Trzaskowskiego, to niech szuka pomocy w Moskwie, a my popierajmy taką białoruską opozycję, która nie staje po stronie naszych przeciwników" – napisał w piątek na Twitterze wicemarszałek Ryszard Terlecki z PiS . W ten sposób odniósł się do zapowiedzi udziału liderki białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej w wydarzeniu organizowanym przez prezydenta Warszawy.

Bardzo szczegółowo reguluje on rozpatrywanie wniosku o odwołanie marszałka izby, wraz z terminami głosowania: najbliższe posiedzenie Sejmu przypadające po upływie siedmiu dni od daty złożenia wniosku, nie później jednak niż w ciągu 45 dni. W przypadku wicemarszałka zapis w regulaminie jest lakoniczny. Mówi tylko o liczbie podpisów pod wnioskiem i większości potrzebnej do jego przyjęcia. Terminów nie podano tam wcale. – Mamy tu lukę – przyznaje konstytucjonalista prof. Marek Chmaj. Wskazuje, że decyzja o poddaniu wniosku pod głosowanie należy do marszałka Sejmu, który samowładnie decyduje o kolejności procedowania wpływających wniosków. Jego zdaniem możliwe jest więc, że wniosek opozycji o odwołanie wicemarszałka Terleckiego trafi do sejmowej zamrażarki.