PSL przejmuje pałeczkę

Przed wyborami ludowcy chcą stworzyć nową formułę współpracy opozycji

Koalicja Polska – to pomysł Władysława Kosiniaka-Kamysza na wybory parlamentarne. Lider PSL zapowiedział w sobotę, że plan jego formacji to centrowa koalicja oparta na wartościach chrześcijańskich. Ma powstać wokół PSL i pod przywództwem jego prezesa. Ludowcy zapraszają inne partie, które podzielają ich konserwatywne, centrowe wartości.

– Zapraszamy do współpracy tych wszystkich, którym bliskie są wartości chrześcijańskie, demokratyczne, ludowe i narodowe – zadeklarował Kosiniak-Kamysz.

Pawlak gani liderów

Teraz mają rozpocząć się konsultacje „w terenie", po których oficjalnie wystartuje kampania wyborcza PSL. Ostateczne decyzje o jej przebiegu zapadną jednak na kolejnym posiedzeniu Rady Naczelnej. Jak wynika z naszych rozmów, PSL nie wyklucza współpracy z Platformą, ale tylko na określonych w sobotę warunkach. Ludowcy wielokrotnie za to już podkreślali, że są otwarci na budowę listy do Senatu, w które opozycja wystawiłaby 100 kandydatów w 100 okręgach, co miałoby umożliwić przejęcie Senatu, niezależnie od wyników wyborów do Sejmu.

Informacje o budowie koalicji wokół PSL Kosiniak-Kamysz zaprezentował po posiedzeniu Rady Naczelnej. W jej trakcie dyskutowano o przebiegu kampanii wyborczej i jej wyniku.

Swoje przemówienie z Rady Naczelnej ujawnił po jej zakończeniu Waldemar Pawlak, uznawany za jednego z liderów wewnętrznej opozycji wobec obecnego przywództwa partii. Krytykuje w nim między innymi Władysława Kosiniaka-Kamysza za brak reakcji wobec przemówienia Leszka Jażdżewskiego na UW 3 maja. – A bym wtedy wyszedł Wyszedłbym z tego pieprzonego spotkania po tym co Jażdżewski zrobił. Nie w każdym towarzystwie można się dobrze czuć i wygrywać – mówił Pawlak, który jest orędownikiem samodzielnego startu ludowców.

– Czy mamy odwagę, mamy gotowość, mamy w ogóle jeszcze tyle charakteru, żeby stanąć na własnych nogach i spróbować zbudować PSL koalicję propolską? Jak ktoś chce być grabarzem albo chce zaprowadzić nas na sztandar PO, to na to się nie piszę – powiedział.

PSL z Kukiz'15?

Na posiedzeniu Rady nie pojawił się m.in. Marek Sawicki, który w PSL najmocniej krytykował pomysł wejścia do KE i który po wyborach deklarował, że potrzebne jest budowanie koalicji wokół PSL. Ludowcy sugerują, że mogłoby się do takiej koalicji przyłączyć środowisko Bezpartyjnych Samorządowców. W kuluarach mówi się też o rozmowach z politykami Kukiz'15.

Za główny problem w kampanii ludowcy uznają zbyt duży „przechył w lewo". Dlatego Kosiniak-Kamysz wystąpił z jednoznaczną deklaracją dotyczącą wartości Koalicji Polskiej. Jej program to między innymi „Emerytura bez podatku" (jeden z flagowych pomysłów PSL), zerowy VAT na zdrową żywność, poszerzenie programu 500+ dla uczniów i studentów po 18. roku życia.

Co na to Platforma i inne partie w ramach opozycji? PSL wskazuje, że powinny istnieć w jej ramach dwa bloki: chadecki i lewicowo-liberalny. Jednak niektórzy politycy opozycji wątpią, że PSL ostatecznie pójdzie do wyborów samodzielnie i że taki projekt ma możliwość powodzenia. – Wybory pokazały podział na dwa bloki. Nie widzę szans na to, żeby jakaś trzecia siła pojawiła się w środku – mówił w programie „Kawa na ławę" Sławomir Neumann, szef klubu PO.

W cieniu rekonstrukcji

W sobotę 8 czerwca ma odbyć się połączone posiedzenie Rady Krajowej Platformy i Nowoczesnej. Wtedy może zapaść decyzja o pogłębionej współpracy lub fuzji. – Po tym ruchu będzie nam łatwiej rozmawiać z PSL – zauważa nasz rozmówca z Platformy.

Jednak ten tydzień będzie stał pod znakiem rekonstrukcji rządu, która ma zostać oficjalnie ogłoszona już we wtorek rano. W rządzie poza zmianami personalnymi nastąpi kilka przetasowań. Wicepremierem ma zostać Jacek Sasin. Rekonstrukcja – jak wynika z naszych najnowszych informacji – nie obejmie za to ministra sportu, Witolda Bańki.