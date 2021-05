Platforma odbudowy

To było pierwsze takie spotkanie po miesiącach, w których komunikacja PO odbywała się poprzez grupy w mediach społecznościowych, wideorozmowy i media, ze wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami. Wielogodzinna dyskusja w Centrum Prasowym przy ulicy Foksal w Warszawie nie przyniosła może jakiegoś zdecydowanego przełomu, ale przez naszych rozmówców z różnych stron partii oceniana jest jako krok w dobrym kierunku. Padają słowa o możliwości powiedzenia „co kto miał na wątrobie", nawet porównania do sesji terapeutycznej, w trakcie której miało „zejść wewnętrzne napięcie", czy wylewaniu „oliwy na wzburzone fale".

W centrum tego wszystkiego lider PO Borys Budka oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zmartwienia? Liczne. Od sondaży przez rywalizację z konkurencją w ramach opozycji, po napięcia wewnętrzne, decyzje kierownictwa i inicjatywy Trzaskowskiego. Prezydent Warszawy miał w trakcie spotkania wyjaśnić wątpliwości. I przekonywał, że potrzebne jest angażowanie młodych ludzi w politykę („Campus Polska") oraz budowa przez opozycję szerokiego zestawu środków i narzędzi, by w 2023 r. przejąć władzę. Wszystko w kontekście prezentacji przez PiS programu Polski Ład i restartu polityki następującego wraz z luzowaniem obostrzeń. Ten ostatni czynnik jest uznawany przez PO za szansę na odwrócenie karty i powrót do takiej polityki, w której zasoby i struktury partii będą działać na jej korzyść. – Jest pewien optymizm, że najgorsze wewnętrznie już za nami, że jest zgoda co do potrzeby bycia razem i pójścia do przodu – komentuje polityk PO po spotkaniu.