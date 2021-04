Program wyborczy AfD: uchodźcy i koronawirus

Do wyborów powszechnych w Niemczech pozostało jeszcze około pół roku - to czas na dopracowanie przez partie ich programów wyborczych. Już na początku swojego projektu programu ultraprawicowa Alternatywa dla Niemiec (AfD) jasno przedstawia swoje stanowisko na nadchodzącą kampanię wyborczą: „Politycy rządowi szczebla federalnego i landowego wielokrotnie naruszyli zasady niemieckiej państwowości, prawa i konstytucji poprzez swoją politykę wobec uchodźców i w czasie pandemii” - czytamy w programie. A więc uchodźcy i korona. AfD zamierza w ten weekend na partyjnej konwencji w Dreźnie uchwalić swój program wyborczy.

Jeśli trzymać się projektu programu wyborczego, uchodźcy wojenni, azylanci, migranci i muzułmanie są największym zagrożeniem dla pokoju wewnętrznego w kraju. Nawiązanie do tych grup ludności przewija się przez cały ten projekt niczym wiążąca to wszystko nić. Obarcza się ich odpowiedzialnością za praktycznie wszystkie problemy społeczne: antysemityzm, przestępczość, oszustwa społeczne, aż po rzekomo obniżający się poziom systemu edukacji.

W rozdziale poświęconym budownictwu i mieszkalnictwu czytamy m. in., że „niepohamowana i bezprawna migracja” sprawia, iż „w obliczu napiętej sytuacji na rynku coraz trudniej jest grupom o niższych i średnich dochodach znaleźć przystępne cenowo mieszkania”. AfD nie przedstawia na to żadnych dowodów.

Kurs wsteczny jest najbardziej konkretny, jeśli chodzi o migrację. Deportacja setek tysięcy ludzi, „reemigracja” i powrót do obywatelstwa niemieckiego jako „prawa krwi” to polityczne drogowskazy.

W swoim projekcie programu AfD stawia na twardą opozycję. Nie zwraca się do innych partii. Szuka swojego unikalnego profilu. I szuka bliskości z ruchami protestu ostatnich lat. Zwłaszcza w obliczu rosnącego niezadowolenia z zarządzania kryzysowego w pandemii na szczeblu federalnym i landowym. AfD podchwytuje lęki i pretensje ulicy, gdy żąda: „Odrzucamy noszenie masek w przedszkolach i szkołach. Nieproporcjonalne ograniczenia związane z lockdownem muszą zostać natychmiast zakończone”. Albo: „Odrzucamy obowiązkowe szczepienia”. Jakby nie miało znaczenia to, że w Niemczech nie ma takich obowiązkowych szczepień, a nawet nikt do nich nie wzywa.

Najbardziej emocjonujący może być spór między Meuthenem a skrajnie prawicowym skrzydłem partii. Jak donoszą media, 100 delegatów przygotowuje się do odwołania Meuthena, który jest uważany jest zbyt umiarkowanego. Wśród jego oponentów jest wielu wpływowych funkcjonariuszy działaczy struktur AfD ze wschodnich landów. Głębokie podziały między partyjnymi frakcjami pozostają dominującym tematem we wciąż młodej AfD.