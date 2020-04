Niemiecka prasa o Polsce: „cyniczny spektakl” i „próba trwałego osłabienia demokracji”

Dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung” na pierwszej stronie informuje w sobotę (04.04.2020) o polskim sporze o termin wyborów prezydenckich. W komentarzu gazeta pisze, że Polska to kolejny po Węgrzech kraj UE, w którym dochodzi do próby wykorzystania pandemii koronawirusa, aby „trwale osłabić demokrację”.

Autor komentarza Reinhard Veser ocenia, że od połowy marca jest jasne, iż nie ma warunków do przeprowadzenia w Polsce wyborów prezydenckich w zaplanowanym terminie 10 maja. Ale - jak dodaje – najwyraźniej właśnie z tego powodu narodowokonserwatywna partia PiS tak długo chciała utrzymania tego terminu. „Dostrzegła szansę, by w łatwy sposób dopomóc urzędującemu prezydentowi Andrzejowi Dudzie w zwycięstwie, bo kandydaci opozycji musieli de facto zawiesić swoje kampanie. Dla tego celu z trudnym do zniesienia cynizmem gotowa jest zaryzykować zdrowie i życie wielu tysięcy Polaków” – pisze komentator „FAZ”.