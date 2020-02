Po aferze w Turyngii: FDP i AfD tracą, pełnomocnik rządu rezygnuje

Czołowi politycy z CDU, CSU i SPD obradują w Urzędzie Kanclerskim w Berlinie nad skutkami wydarzeń w Turyngii dla dalszej pracy rządu koalicyjnego. We wspólnej deklaracji zaapelowali o nowe wybory w Turyngii oraz domagali się natychmiastowej rezygnacji kontrowersyjnego premiera tego landu, co też właśnie nastąpiło. Thomas Kemmerich (FDP) ustąpił bowiem z nowo objętego stanowiska i przestał pełnić funkcję „ze skutkiem natychmiastowym”.

„Obecnie chodzi o to, by sytuacja w Turyngii była stabilna i przejrzysta” - głosi wspólne oświadczenie.

Równocześnie o 7 punków procentowych zmniejszyła się liczba wyborców, którzy nie chcą wziąć udziału w wyborach, względnie nie wiedzą na kogo chcieliby głosować. Ich odsetek wynosi obecnie tylko 17 procent, co oznacza, że sytuacja w Turyngii doprowadziła do wyraźnego zmobilizowania niemieckiego elektoratu.

Powód? Nawet jeśli nie ma w tej sprawie żadnego oficjalnego wyjaśnienia, najprawdopodobniej jest nim to, że w środę 5 lutego Hirte pogratulował na Twitterze Thomasowi Kemmerichowi wyboru na urząd premiera rządu Turyngii. Wyraził przy tym radość, że wybór Kemmericha jako kandydata politycznego centrum oznacza koniec dotychczasowej koalicji złożonej z „Lewicy”, SPD i Zielonych. Thomas Kemmerich został wybrany głosami partii CDU i AfD, co wywołało poruszenie i oburzenie w całym kraju, ponieważ zwiększa ono znaczenie Alternatywy dla Niemiec w niemieckim życiu politycznym.