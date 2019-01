Ławrow: wspólnej konstytucji z Białorusią na razie nie będzie

Szef rosyjskiej dyplomacji określił swoją wizję relacji z Mińskiem.

Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow jest już kolejnym wysokiej rangi rosyjskim politykiem, który przypomina, że jeszcze w 1999 roku zostało podpisane porozumienie "o utworzeniu Państwa Związkowego Białorusi i Rosji". Przyznaje jednak, że nie wszystkie z założonych wtedy rozwiązań da się zrealizować.

Moskwa ostrzega Łukaszenkę

- Porozumienie zakłada uchwalenie wspólnej konstytucji, parlamentu oraz sądu Państwa Związkowego. Wtedy było to dobrowolnie uzgodnione pomiędzy Moskwą a Mińskiem. Z czasem zrozumiano, że ani utworzenie wspólnej konstytucji, ani parlamentu i sądu na razie, prawdopodobnie, nie będzie możliwe i my wcale nie nalegamy na to - oświadczył w środę Ławrow podczas konferencji prasowej w Moskwie, cytowany przez TASS.

Szef rosyjskiej dyplomacji częściowo ujawnił treść niedawnych rozmów Władimira Putina z Aleksandrem Łukaszenką. Prezydenci Rosji i Białorusi dwukrotnie się spotykali pod koniec grudnia.

Według słów Ławrowa rosyjski prezydent poruszył "bardzo konkretne i praktyczne tematy". - W porozumieniu (red. chodzi o porozumienie z 1999 roku) przewidziane są działania dotyczące wspólnej waluty oraz jedynej polityki pieniężnej i kredytowej oraz polityki podatkowej. Te rzeczy bezpośrednio związane są z relacjami finansowymi w ramach Państwa Związkowego - mówił Ławrow.