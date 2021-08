Kamiński: Nie chodzi o przewrót w Sejmie

W rozmowie z TVN24 Kamiński odniósł się do szans opozycji na odwołanie z urzędu marszałek Sejmu, Elżbiety Witek.

Odwołania marszałek Sejmu Elżbiety Witek chcą Koalicja Obywatelska, Lewica i Koalicja Polska. Ma to związek z reasumpcją przez Witek głosowania ws. odroczenia posiedzenia Sejmu do 2 września, po tym jak PiS przegrał to głosowanie.

Witek twierdziła, że miała prawo do reasumpcji co potwierdzić mieli jej prawnicy, z którymi się konsultowała. Po kilku dniach okazało się jednak, że powoływała się na ekspertyzy prawników z 2018 roku, dotyczące zupełnie innej sprawy. Autorzy tych ekspertyz twierdzą, że nie można było ich odnieść do kwestii głosowania z 11 sierpnia.

Kamiński podkreślił, że opozycja chcąc odwołać marszałek Sejmu dąży do "uporządkowania sytuacji w Sejmie".

- Nie w formie jakiego przewrotu politycznego, tylko w formie umożliwienia normalnego funkcjonowania polskiego parlamentu - dodał. Senator dodał, że na razie należy "skupić się na tym, co jest realnie do zrobienia" i "przywrócić elementarną godność" parlamentowi.