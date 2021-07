Wniosek ws. Banasia. Były prezes NIK: Takie korelacje źle wyglądają

CBA zatrzymała w piątek Jakuba B., syna i doradcę społecznego prezesa NIK oraz Tadeusza G., dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie. Zatrzymani mieli zostać przewiezieni do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku.

Na wniosek prokuratury z Białegostoku prokurator generalny wystąpił w piątek do marszałek Sejmu o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. "Jeśli wniosek spełnia wymogi formalne, kolejnym etapem procedury będzie skierowanie go do Komisji Regulaminowej" - podała Kancelaria Sejmu.

Postępowanie dotyczy nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych Mariana Banasia.

Sprawę w rozmowie z dziennikarzami komentował były prezes NIK, senator niezrzeszony Krzysztof Kwiatkowski.

- Zaskoczeniem jest na pewno to, że w tym samym momencie otrzymujemy informację o zatrzymaniu syna prezesa NIK oraz o wysłaniu dokumentów do Sejmu w zakresie uchylenia immunitetu prezesowi - powiedział.

- Takie korelacje źle wyglądają i z góry sprawiają wrażenie o jakiejś dodatkowej formie nacisku, na przykład w zakresie decyzji prezesa NIK odnośnie wniosku, który złożył prokurator generalny - dodał.