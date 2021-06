Co trzeci Polak nie zna Michała Dworczyka PAP/Radek Pietruszka

Co trzeci Polak nie wie, kim jest Michał Dworczyk (szef KPRM), co czwarty nie zna Adama Niedzielskiego (ministra zdrowia) - wynika z badania CBOS dotyczącego zaufania do osób publicznych.