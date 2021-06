Kwaśniewski o Tusku: Kierownik Okrągłego Stołu opozycji

Oceniając sytuację na polskiej scenie politycznej i pogłoski o powrocie do niej Donalda Tuska, Kwaśniewski stwierdził, że sam powrót byłego szefa RE, człowieka z nazwiskiem znanym w świecie, polskiej polityce nie zaszkodzi. - Ale o ile 7 lat temu wychodził z rzeki szerokiej i czystej, wróci do rzeczki krętej i mocno zanieczyszczonej - mówił polityk.

Aleksander Kwaśniewski uważa, że gdyby Tusk miał wrócić - powinien wrócić "na 100 procent" i trzymać w garści wszystkie sznurki, a nie pozostawać w roli mentora opozycji.

Jego zdaniem były premier i szef RE mógłby odegrać znaczącą rolę jako "kierownik Okrągłego Stołu opozycji", który ma szanse doprowadzić do porozumienia partii opozycyjnych przed wyborami. - Myślę, że taki program minimum, który wracający Donald Tusk mógłby zaproponować, to "siądźmy do stołu, rozmawiajmy".