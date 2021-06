Szpieg w parlamencie Łotwy. Nikt nie ma wątpliwości, że rosyjski

Bez dyskusji łotewski Sejm większością głosów przyjął uchwałę pozbawiającą deputowanego immunitetu. Jednak członkowie jego prorosyjkiej partii zbojkotowali głosowanie. W domu Adamsonsa natychmiast pojawili się oficerowie służb specjalnych, by przeprowadzić rewizję.

– Nawet nie wiem, co mi zarzucają – mówił Adamsons dziennikarzom. Według prokuratury generalnej rzecz dotyczy „43 epizodów szpiegostwa” w ciągu czterech ostatnich lat. Oficjalnie nie podano, na rzecz kogo miałby szpiegować, choć w Rydze nikt nie ma wątpliwości, że chodzi o Rosję.

Po powrocie na Łotwę w 1992 roku zaczął wspierać tworzenie struktur nowego państwa m.in. jako szef straży granicznej, a potem minister spraw wewnętrznych. Początkowo był członkiem centroprawicowych partii politycznych i deputowanym. Ale karierę polityczną zwichnęła mu wcześniejsza praca w KGB – w ZSRR straż graniczna była częścią Komitetu, a on w dodatku był tam oficerem politycznym. A pracownikom KGB nie wolno na Łotwie kandydować do parlamentu.

Wygrał jednak sprawę w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, ale na arenę polityczną wrócił jako członek prorosyjskiej partii Zgoda. Zaczął też krytykować NATO, politykę państw Zachodu. Według niego wojnie na Ukrainie winne są USA, a „państwa bałtyckie nie zostały do niej wciągnięte tylko dzięki zdecydowanej postawie Rosji”. W polityce łotewskiej zaczął widzieć „wpływy masonów i innych, ciemnych sił”.

Adamsons obecnie był członkiem parlamentarnej komisji obrony, ale pozbawiono go dostępu do tajnych informacji. Rosyjskie media podejrzewają, że aresztowanie w Polsce i na Łotwie rosyjskich szpiegów „ma związek z wizytą prezydenta Joe Bidena i mogło być nawet dokonane jako skoordynowana akcja służb obu krajów”. Część publicystów uważa też, że może to być próba osłabienia sił prorosyjskich w Rydze, które obecnie mają jedną czwartą miejsc w parlamencie.