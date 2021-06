Staroń o strefach wolnych od LGBT: Nie znam tych dokumentów

W odpowiedzi na pytanie senatora Jana Marii Jackowskiego o to czy w jej ocenie "podstawy prawne, na podstawie których wprowadzano obostrzenia są wystarczające, czy niewystarczające" Staroń odparła, że "to też zależy które, ale wiemy, że niektóre z nich nie miały podstawy prawnej".

- Ponieważ nie wiem dokładnie jakie są dokumenty, jakie są wnioski dokładnie jeśli chodzi o działanie... Wydaje mi się, że to co jest zrobione to będzie (kontynuowane) - odparła.

- Za każdym razem, gdy będzie naruszone prawo będę reagowała. Zawsze, za każdym razem - i konstytucja, i ustawy to jest to w jakich ramach musi działać rzecznik. To jest dla niego podstawa. Tutaj trzeba zobaczyć jakie są treści dotyczące jednostki, tych dokumentów. Bo każdy z nich jest inny, każdy ma inną podstawę. Z tego co wiem, są bardzo różne. Będę reagowała zawsze, gdy będzie naruszone prawo i konstytucja - mówiła.

- Czy jeśli będą podejmowane kolejne takie uchwały to będzie pani kierowała skargi do sądów administracyjnych? - dopytywała senatorka.

- Ja nie znam tych dokumentów dokładnie, bo ich nie czytałam. Jeżeli będzie taka sytuacja, to wtedy będę mogła powiedzieć, jeżeli będę wiedziała jaki będzie dokument - odparła.