Zdanowska: Pandemia zmieniła percepcję. Mieszkańcy chcą inwestycji w jakość życia

– Gdy patrzymy na badania, sondaże, gdy spojrzymy na budżet obywatelski w Łodzi – ten przeprowadzony w czasie pandemii – to widać, że mieszkańcy zdecydowali, by przeznaczyć jak najwięcej pieniędzy na jakość życia. Na zieleń w mieście, ochronę zwierząt, bioróżnorodność. Percepcja się zmieniła, zwielokrotniła to pandemia. Kiedyś nastawienie było takie: “Pani zrobi chodnik, zrobi drogę”. Teraz wszyscy zwrócili uwagę na środowisko, w którym żyjemy. Nadal pojawiają się projekty drogowe, ale pandemia zmieniła percepcję – mówi w pierwszym podcaście "Mówią Prezydenci" prezydent Zdanowska. – Mieszkańcy już nie tylko wymagają od nas, ale też sami chcą uczestniczyć i zmieniać przestrzeń wokół siebie. Chcą współuczestniczyć – dodaje.

Prezydent Łodzi mówi też o sprawach dotyczących unijnych funduszy. – Jestem całym sercem za Krajowym Planem Odbudowy. Wszyscy politycy niestety zrobili kardynalny błąd. Ten plan daje szansę na wyjście z negatywnych konsekwencji pandemii. Rozmawiałabym od początku, tak aby rozmawiały ze sobą wszystkie strony sceny politycznej. Te pieniądze mają trafić do wszystkich Polaków, niezależnie od ich przekonań – tłumaczy Zdanowska.