Kwaśniewski: Mrzonki o zmianie rządu są nierealne

Tym samym Prawo i Sprawiedliwość znalazło sojusznika, który w głosowaniu zastąpi posłów Solidarnej Polski, którzy konsekwentnie odmawiają oparcia FO, upatrując w nim zagrożenie dla niezawisłości Polski.

Decyzja Lewicy wzbudziła oburzenie pozostałych partii opozycyjnych, w tym PO, która ustami swojego byłego lidera Grzegorza Schetyny wyraziła rozczarowanie.

- Jestem rozczarowany, że opozycja w takiej sprawie nie jest w stanie mówić jednym głosem - stwierdził Schetyna.

Postępowanie Lewicy chwali z kolei wywodzący się z tego środowiska były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Jest zdania, że Lewica stanęła na wysokości zadania, bo racja stanu jest "ważniejsza niż kwestie bezwzględnej walki między opozycją a rządem".

Kwaśniewski uważa, że współpraca Lewicy z rządem w tym przypadku nie unieważnia krytyki ani potępienia całej opozycji łamania w Polsce praworządności, praw kobiet i środowisk LGBT.

Polityków PO, którzy mówią o potrzebie wspólnego głosu partii opozycyjnych, Kwaśniewski spytał, czy w ogóle próbowali tę wspólnotę budować.

- Ja bym dzisiaj zadał pytanie i Sienkiewiczowi, i Budce. A ile wyście rozmów przeprowadzili od momentu, kiedy sprawa stanęła, to już dobry miesiąc temu, z przedstawicielami opozycji, żeby właśnie zbudować ten wspólny front? Rozmawialiście z Lewicą? Ile razy? Rozmawialiście z Hołownią? Ile razy? Nie. Bo to było właśnie komunikowanie się poprzez media. My zrobimy tak, a wy się do nas dołączcie - mówił Kwaśniewski.