Iran zapowiada zemstę na Izraelu za atak na ośrodek w Natanz

Za cyberatakiem na irański ośrodek nuklearny w Natanz stał Mosad - podało w niedzielę izraelskie radio publiczne, powołując się na źródła w służbach specjalnych. O tym, że za sabotażem w ośrodku stał Mosad informują także inne izraelskie media. Władze Izraela nie skomentowały sprawy.

Władze Iranu nazwały incydent w ośrodku w Natanz mianem "terroryzmu nuklearnego". Podkreśliły też, że Teheran zastrzega sobie prawo do działania przeciwko sprawcom sabotażu.

- Syjoniści chcieli się zemścić, w związku z naszym postępem na drodze do zniesienia sankcji... publicznie mówili, że nie pozwolą na to. Ale my zemścimy się na Syjonistach - stwierdził Zarif.