Maksymowicz odchodzi z klubu PiS. „Będą kolejni” Fot. tv.rp.pl

- W kuluarach Sejmu mówi się o co najmniej kilku osobach, które zamierzają odejść z Klubu Parlamentarnego PiS – tak Michal Kolanko komentuje dzisiejszą decyzję prof. Wojciecha Maksymowicza, związanego z Porozumieniem. Były wiceminister nauki w rządzie Mateusza Morawieckiego opuścił klub PiS po tym, gdy resort zdrowia zarządził kontrolę na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Jej powodem są doniesienia o "nieetycznych eksperymentach", które miał nadzorować Maksymowicz. On sam mówi, że "pula mojej skłonności do kompromisu skończyła się".