Hiszpania usunęła ostatni pomnik dyktatora Franco

Regionalny rząd Melilli opublikował na Twitterze wpis wraz ze zdjęciami robotników pracujących przy koparce usuwającej posąg. Poinformowano, że to historyczny dzień.

Wykonany z brązu pomnik, przedstawiający stojącego Franco, został wzniesiony w 1978 roku dla upamiętnienia jego roli jako dowódcy w wojnie o Rif, konflikcie, który Hiszpania toczyła w latach 20. ubiegłego wieku z plemionami berberyjskimi w Maroku.

Finally: The last statue of dictator Francisco Franco in Spain is removed... (in Melilla) pic.twitter.com/uwWHRAQm9I