Nord Stream 2: Senatorowie wzywają prezydenta Bidena do wdrożenia sankcji

Rzecznik Departamentu Stanu Ned Price powiedział, że Sekretarz Stanu Antony Blinken chce współpracować z Kongresem, ale odmówił podania terminu, kiedy został zapytany o raport.

Risch i Shaheen przekonują, że uruchomienie rurociągu byłoby "potężnym narzędziem geopolitycznym Rosji, który pozbawiłby Ukrainę, Słowację i inne państwa opłat tranzytowych".

"Przywiązałby on Europę Zachodnią do rosyjskiego gazu i towarzyszącego mu przymusu politycznego na następne 40 lat. Co więcej, pojawienie się rosyjskiej infrastruktury w kraju należącym do NATO stanowi zagrożenie dla wszystkich członków NATO" - dodają.