Angela Merkel: Niemcy popierają Nord Stream 2. Na razie

W piątek Rosja poinformowała o wydaleniu z kraju dyplomatów, którzy mieli wziąć udział w nielegalnych protestach związanych z zatrzymaniem Aleksieja Nawalnego.

W ocenie Angeli Merkel działanie Kremla było nieuzasadnione. Wydalenie dyplomatów nazwała kolejnym krokiem Moskwy w kierunku odejścia od praworządności.

Niemieckie MSZ, podobnie jak polskie, wezwało rosyjskiego ambasadora "na pilne spotkanie i bardzo jasno przedstawiło mu niemieckie stanowisko".

Kanclerz Niemiec rozmawiała dziś w tej sprawie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Przekazała później dziennikarzom, że "zastrzega sobie prawo do do kontynuowania sankcji, zwłaszcza wobec osób fizycznych".

- Na razie nie ma to wpływu na stanowisko w sprawie Nord Stream 2. Jest to projekt, co do którego znane jest stanowisko rządu federalnego - dodała.