Porozumienie Gowina. Odszkodowanie Komendy Fot. 1 Jerzy Dudek/Fotorzepa, fot. 2 East News

- Za Jarosławem Gowinem stoi przede wszystkim większość posłów Porozumienia, co dla Jarosława Kaczyńskiego czyni go bardziej atrakcyjnym od Adama Bielana – mówi Michał Szułdrzyński komentując konflikt wewnątrz tej partii. W ubiegłym tygodniu Adam Bielan oraz Kamil Bortniczuk zostali zawieszeni, a następnie wydaleni z Porozumienia, choć chwilę później zostali przywróceni przez partyjny sąd koleżeński, a Bielan ogłoszony szefem partii. Jednak większość parlamentarzystów z ramienia Porozumienia stoi murem za Jarosławem Gowinem. - I w tym momencie pojawia się chyba najważniejsze pytanie, po co ta rozgrywka Jarosławowi Kaczyńskiemu? – konstatuje Szułdrzyński. W drugiej części programu Cezary Szymanek w rozmowie z Wojciechem Tumidalskim komentują zakończony proces w sprawie o zadośćuczynienie dla Tomasza Komendy za niesłuszne 18-letnie więzienie. - Taki wyrok cieszy, bo nie ma pieniędzy, które mogłyby wynagrodzić Komendzie poniesione przez niego krzywdy – mówi Szymanek, a Tumidalski dodaje: "Teraz najważniejsza jest odpowiedź na pytanie dlaczego doszło do skazania Tomasza Komendy i pociągnięcie do odpowiedzialności tych, którzy tego dokonali".