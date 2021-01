Waszyngton: Dym wokół Kapitolu. Budynek zamknięto

Dziennikarz CBS News napisał na Twitterze, że wszystkie osoby znajdujące się wewnątrz Kapitolu zostały poinformowane o możliwym zagrożeniu.

Wszyscy znajdujący się wewnątrz Kapitolu mają przebywać z dala od okien i drzwi. Budynek został zamknięty i nikt nie może się do niego dostać.

Według nieoficjalnych informacji dym pochodzi z płonącego namiotu, który był rozstawiony pod znajdującym się w pobliżu wiaduktem.

BREAKING: Smoke rising behind Capitol building. Inauguration rehearsal appears to be evacuating. Emergency announcement playing at Capitol grounds. pic.twitter.com/86J9S8CsMY