Prezydent Meksyku czeka z gratulacjami dla Joe Bidena

Amerykańskie media ogłosiły, że 46. prezydentem po wyborach z 3 listopada będzie senator i były wiceprezydent Joe Biden (Partia Demokratyczna), który zapewnił sobie ponad 270 głosów w Kolegium Elektorów. Obóz urzędującego prezydenta Donalda Trumpa nie uznaje porażki swego lidera wskazując, że w części stanów doszło do nieprawidłowości oraz zapowiadając składanie pozwów.

Część światowych przywódców pogratulowała już Bidenowi, część czeka na oficjalne zakończenie sprawy.

Do tej drugiej grupy zalicza się prezydent Meksyku Andres Manuel Lopez Obrador. Meksykański przywódca powtórzył w poniedziałek, że z gratulacjami dla zwycięzcy poczeka do czasu, gdy wynik zostanie oficjalnie ogłoszony przez odpowiednie organy. Zaznaczył, że Meksyk nie może mieszać się do polityki innych państw.